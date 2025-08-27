Idoso morre após ser esfaqueado dentro de casa em Campinas (SP); motivação do crime é um mistério

João Vitorino Ferrari, um comerciante de 81 anos do interior de São Paulo, foi brutalmente atacado dentro de sua própria casa na quinta-feira (21) em Campinas , no interior de São Paulo.



Após ser agredido, João conseguiu buscar ajuda com os vizinhos antes de ser levado ao hospital das Clínicas da Unicamp. Ele passou por cirurgia, mas faleceu três dias depois devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Civil iniciou uma investigação para entender as circunstâncias do crime, que inicialmente parecia uma tentativa frustrada de roubo. Porém, nada foi levado da residência da vítima. Imagens capturadas por câmeras de segurança mostraram um dos suspeitos fugindo do local logo após o ataque. Essas imagens foram cruciais para levar os investigadores até dois homens, agora detidos como principais suspeitos pelo homicídio.

Apesar das prisões efetuadas pela polícia, ainda não está claro qual teria sido a motivação real por trás do assassinato.