Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Jornais do mundo inteiro noticiam a morte de Oscar Schmidt

Ex-jogador e ídolo da seleção brasileira morreu nesta sexta-feira (17)

Link Record News|Do R7

  • Google News

Jornais reconhecidos pelo mundo, como 'The Washington Post', e agências de notícias como 'Associated Press' noticiaram a morte do astro do basquete.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Basquete
  • Morte
  • Oscar Schmidt

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.