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Luiz Claudio Tarallo fala sobre morte de Oscar Schmidt

Ele foi técnico da seleção feminina de basquete nas Olimpíadas de Londres-2012

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Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, morreu aos 68 anos.

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