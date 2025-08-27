Mais de 186 mil imóveis foram vendidos no Brasil em 2024, aponta Abrainc

De acordo com dados da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), mais de 186 mil unidades novas foram vendidas no Brasil no ano passado, o maior volume já registrado pela série histórica, desde 2014.



Em entrevista ao Link News desta quarta-feira (27), Rômulo Soares, primeiro diretor-secretário do Cofeci (Conselho Federal de Corretores de Imóveis), explica os motivos para a alta movimentação no mercado .



Segundo ele, “a venda do destino Brasil para fora do país e a venda do destino das capitais entre si, mostrando o potencial econômico, o potencial turístico”, são algumas das principais razões do aquecimento do setor imobiliário .



"A gente tem hoje no Brasil 650 mil corretores de imóveis pessoa física e 92 mil empresas imobiliárias atuando diretamente em todos os segmentos, seja do Minha Casa, Minha Vida, seja do investimento para médio, baixo e alto padrão. E o mais importante é que o Nordeste hoje também desponta com um grande fator de segundo investimento, segunda residência, seja para os aposentados, seja para o consumo interno, ou mesmo para quem vem de fora do país", completa.