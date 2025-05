Médica é investigada por usar seringa retirada do lixo, no Paraná

A médica presa em Maringá (PR) por estelionato e propaganda enganosa no dia 15 de maio agora enfrenta uma nova denúncia. Investigadores apuram se a mulher utilizou uma seringa retirada do lixo para aplicar medicamentos em um paciente.



A defesa da profissional afirma que as denúncias não têm fundamento. O registro profissional da médica foi suspenso temporariamente. Desde 16 de maio, ela cumpre prisão domiciliar na cidade de Colorado, no Paraná.