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Incêndio de grandes proporções atinge indústria

Empresa foi evacuada; não há registro de vítimas até o momento

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Um incêndio significativo atingiu uma indústria de solventes localizada na estrada do Bom Sucesso, em Itaquaquecetuba. O incidente envolveu pelo menos 24 tanques contendo materiais altamente inflamáveis. Até o momento, não há registros oficiais de vítimas.

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