Mural de Di Cavalcanti é pichado pela quarta vez em prédio no centro de SP

Um mural do artista Di Cavalcanti foi pichado pela quarta vez na região da Sé, no centro da capital paulista.



Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que dois homens de boné pintam sobre a obra. A peça está localizada na fachada do Edifício Triângulo, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1950.



O prédio fica nas proximidades da Praça da Sé, marco zero de São Paulo. O zelador do edifício relata que o mural sempre é pichado durante a Virada Cultural, cuja edição deste ano ocorreu no sábado (24).