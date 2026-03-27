Novo satélite promete medir a temperatura do planeta
Tecnologia usa infravermelho térmico e funciona como um termômetro gigante
Satélite Hibiscus, projetado por uma startup ligada à Universidade de Cambridge, promete inovar a maneira pela qual a humanidade interage e entende o clima da Terra.
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