Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Novo satélite promete medir a temperatura do planeta

Tecnologia usa infravermelho térmico e funciona como um termômetro gigante

Link Record News|Do R7

  • Google News

Satélite Hibiscus, projetado por uma startup ligada à Universidade de Cambridge, promete inovar a maneira pela qual a humanidade interage e entende o clima da Terra.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Temperatura
  • Terra
  • espaco-sideral
  • clima

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.