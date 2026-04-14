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Orangotango de zoológico ganha novo lar cinco vezes maior

Após 50 anos, "Nenette" se mudará para recinto ao ar livre de 570 m²

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Nenette, uma famosa orangotango do zoológico do Jardim Botânico de Paris, está chamando a atenção internacional com sua mudança para um novo habitat.

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