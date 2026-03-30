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País europeu lança primeiro satélite e entra na era espacial

Equipamento com radar integra projeto europeu de monitoramento da Terra

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Portugal vai lançar o primeiro satélite com a ajuda da SpaceX.

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