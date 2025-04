RECORD NEWS contra a dengue: pneu com água acumulada em loja de carros usados preocupa moradores

Uma denúncia de foco do mosquito transmissor da dengue , enviada por moradores do Campo Limpo, bairro da zona sul da cidade de São Paulo, mostra imagens de um pneu em cima do teto de uma loja de carros usados. Testemunhas denunciam que o objeto está no mesmo lugar há quatro meses e acumula água parada . A RECORD NEWS tentou contato com o estabelecimento, mas não obteve resposta. A prefeitura do município de São Paulo também foi acionada, mas sem retorno.



