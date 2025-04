RECORD NEWS contra a dengue: ponto de descarte irregular de lixo preocupa moradores de Manduri (SP)

Uma moradora de Manduri, no interior de São Paulo, denunciou um ponto de descarte irregular de lixo no bairro onde reside. A área acumula latas, entulho e outros objetos que podem virar criadouros do mosquito da dengue . Segundo a moradora, o lixo presente no local é orgânico e também de obras da região.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.