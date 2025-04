RECORD NEWS contra a dengue: Prefeitura de SP responde queixa de possível foco do mosquito no Grajaú

A prefeitura de São Paulo respondeu à queixa de um morador sobre uma laje no bairro do Grajaú que acumulava água e pedaços de telhas abandonadas. Segundo o vizinho, ele já teria tentado o contato com o Canal de Atendimento ao Cidadão e nada tinha sido feito até o momento.



Em resposta à RECORD NEWS, a prefeitura disse que, entre os dias 1º e 7 de março, foram realizadas ações de nebulização e bloqueio de criadouro na região do endereço. Ainda assim, uma equipe de vigilância irá ao local para verificar a situação.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.