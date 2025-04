RECORD NEWS contra a dengue: riacho a céu aberto preocupa moradores de Valinhos (SP)

Um córrego ao ar livre tem incomodado moradores de Valinhos, no interior de São Paulo. Os habitantes do bairro Jardim Maria Rosa denunciam que o local na rua Valmir Antônio Capelar está com mato alto e excesso de entulho, ambiente que pode se tornar um criadouro do mosquito da dengue , o Aedes aegypti.



A RECORD NEWS entrou em contato com a administração municipal da cidade de Valinhos, mas ainda não obteve retorno.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.