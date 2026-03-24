Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Relíquias do rock e do heavy metal vão a leilão

Guitarras e figurinos de bandas famosas estarão disponíveis para compra

Link Record News|Do R7

  • Google News

Uma coleção de itens históricos do rock e heavy metal está prestes a ser leiloada em Nova York. O evento inclui mais de 700 peças que marcaram algumas das maiores bandas da história.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • musica
  • rock
  • famosos-e-celebridades
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.