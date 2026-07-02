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Terapia com bichos promove desenvolvimento e bem-estar

Estudos revelam benefícios no contato com animais, principalmente na infância

Link Record News|Do R7

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O 'Link News' desta quinta-feira (2º) apresenta a bichoterapia, uma área inovadora da terapia que envolve a relação entre os pacientes e animais exóticos.

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