Terapia com bichos promove desenvolvimento e bem-estar
Estudos revelam benefícios no contato com animais, principalmente na infância
O 'Link News' desta quinta-feira (2º) apresenta a bichoterapia, uma área inovadora da terapia que envolve a relação entre os pacientes e animais exóticos.
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