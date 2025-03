Zelensky acusa Rússia de dificultar acordo de paz na guerra da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou, nesta sexta-feira (14), que a Rússia está estabelecendo condições para complicar as negociações pelo fim da guerra. Segundo o líder da Ucrânia, é necessário que aliados pressionem o presidente russo para evitar que Vladimir Putin sabote as negociações de paz. Zelensky aceitou a proposta americana de cessar-fogo imediato no início da semana.