Putin está em ‘saia justíssima’ sobre cessar-fogo na Ucrânia, diz professor

Paulo Velasco, especialista em política internacional, avalia que Vladimir Putin está em uma “saia justíssima” em relação ao cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia . Segundo ele, a Rússia será forçada a aceitar uma suspensão temporária do conflito, algo que pode prejudicar seus combatentes no leste europeu.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14), Velasco comenta que o líder russo desejava uma suspensão permanente da guerra . Caso aceite os termos de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, uma pausa momentânea pode favorecer os ucranianos com mais tempo para recrutar membros para seu exército e reorganizar sua estratégia militar.



O especialista ressalta que Putin deve impor condições para que a trégua avance. Entre as exigências, estão a garantia de que a Ucrânia não integre a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , principal aliança militar do Ocidente, e a realização de eleições no território ucraniano, suspensas devido à Lei Marcial decretada por Volodymyr Zelensky no início do conflito.



O presidente da Rússia expressou nesta quinta-feira (12) apoio à ideia de encerrar temporariamente os confrontos , mas destacou a existência de “nuances” importantes que precisam ser consideradas.



Putin afirmou que Moscou concorda com a proposta de interromper as ações militares, mas enfatiza que o fim das hostilidades deve conduzir à paz de longo prazo e à eliminação das causas profundas da crise.