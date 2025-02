Bar no Rio de Janeiro oferece gelo nos pés para refrescar clientes no verão

Com o calor intenso no Rio de Janeiro , um bar no bairro de Vila Isabel inovou para atrair clientes e oferecer mais conforto. O estabelecimento passou a disponibilizar baldes de gelo sob as mesas para que os frequentadores possam refrescar os pés enquanto bebem e petiscam. O dono do local falou sobre a iniciativa, que começou em janeiro e deve continuar até o fim do verão .