Chuva ajuda a conter o pior incêndio florestal da história da Coreia do Sul

Autoridades da Coreia do Sul informaram nesta sexta-feira (28) que uma leve chuva na região de Andong ajudou a aliviar os incêndios florestais que atingem o país desde o último dia 21. Segundo o governo, com as condições climáticas mais favoráveis, os bombeiros conseguiram fazer progressos significativos no combate às chamas.



O fogo, que começou no condado de Sancheong, já se tornou o mais grave da história do país. Até o momento, 28 mortes foram confirmadas, entre elas três bombeiros e um piloto de helicóptero que caiu durante o combate às queimadas . A maioria das vítimas são moradores da região afetada, principalmente idosos.



Mais de dez focos ainda permanecem ativos, e cerca de 4 mil agentes estão mobilizados para conter o avanço das chamas , que já devastaram cerca de 45 mil hectares de vegetação. Milhares de pessoas precisaram deixar suas casas às pressas.



As autoridades locais reconheceram que as mudanças na direção do vento e o tempo seco têm dificultado o combate ao fogo , evidenciando as limitações dos métodos atuais utilizados. O incêndio também ameaça patrimônios históricos da região, incluindo um vilarejo de casas tradicionais declarado como Patrimônio Mundial pela Unesco.