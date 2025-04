De Rolls-Royce a Bentley: fãs dirigem carros históricos para ajudar na manutenção de museu nos EUA

Quem disse que dirigir um Rolls-Royce ou um Bentley dos anos 1920 é só para milionário de filme? Em um museu do subúrbio de Harrisburg, na Pensilvânia, 50 voluntários realizam esse sonho duas vezes por mês para ajudar na limpeza e manutenção dos veículos.



A frota do centro de preservação conta com 29 automóveis das marcas — cada um com preços avaliados entre US$ 30 mil e US$ 120 (aproximadamente R$ 174 mil e R$ 696 mil, na cotação atual).



A cidade de Harrisburg já foi sede de um clube de donos dos carros de luxo na década de 1960. No entanto, depois que o furacão Agnes devastou o local, em 1972, um empresário doou o terreno para a construção da garagem histórica, inaugurada em 2004.