De tirar o fôlego! Francês desafia o impossível ao praticar mergulho livre de prédios e penhascos

Seja na cidade ou na natureza, o francês Brice Poule conquistou as redes sociais por suas habilidades no mergulho livre — modalidade de salto a partir de grandes alturas sem nenhum tipo de proteção.

Considerado o melhor do mundo na prática, Poule compartilha com os seguidores os vídeos de pulos radicais que realiza do alto de prédios ou penhascos. Além do mergulho livre, o atleta também é adepto do parkour , atividade que aprimora a noção espacial e a capacidade física.