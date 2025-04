Nadadores encaram mergulho em água com temperatura de 7°C abaixo de zero, na Groenlândia

Três nadadores enfrentaram as geladas águas do antigo porto de Nuuk, capital da Groelândia , em um mergulho que chamou a atenção pela coragem dos aventureiros. Isso porque, no momento em que o vídeo foi registrado, a temperatura era de impressionantes 7°C negativos.



Nas imagens capturadas pelos próprios mergulhadores é possível ver pequenos icebergs e blocos de gelo flutuando na água cristalina. Um dos nadadores descreveu a experiência como revitalizante, afirmando que o mergulho oferece benefícios tanto para o corpo quanto para a alma.