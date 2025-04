Entenda o que é a luz azul misteriosa vista no céu da Europa

Uma espiral azulada surpreendeu moradores ao surgir no céu europeu na segunda-feira (24). Especialistas do Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido explicam que o fenômeno pode ter ocorrido devido ao reflexo da luz solar em uma coluna de combustível congelado no espaço. A substância seria proveniente do escapamento do foguete Falcon 9, da SpaceX . A espiral foi avistada na Europa cerca de duas horas depois da decolagem da nave nos Estados Unidos.