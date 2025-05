EUA realizam primeira deportação voluntária com 64 imigrantes ilegais

O governo de Donald Trump pôs em prática o novo programa de deportação voluntária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (19), 64 imigrantes ilegais , incluindo quatro crianças nascidas no país, retornaram para Colômbia e Honduras.



O projeto prevê que pessoas em situação irregular nos EUA recebam um auxílio no valor de R$ 5.600 , além de suporte no processo de retorno. Os estrangeiros que deixarem voluntariamente o país não serão presos e poderão reingressar legalmente aos Estados Unidos. O objetivo da iniciativa americana é reduzir os altos custos das deportações forçadas.