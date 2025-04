Homem surfa em rodovia que ficou alagada após fortes chuvas nos Estados Unidos; veja vídeo

O atleta Blane Waggoner chamou a atenção de motoristas da cidade de Jacksonville, no Arkansas, ao surfar em uma rodovia coberta pela água, neste domingo (6). Ele foi puxado por uma moto aquática que cruzava a pista alagada .

O vídeo viralizou na internet e alcançou mais de 1,4 milhão de visualizações em uma rede social. O departamento de emergências do estado, que sofreu com as fortes chuvas que atingiram os Estados Unidos , informou que diversas estradas ficaram inundadas devido ao clima severo na região.