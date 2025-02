Impressionante! Artista nigeriano cria obras de arte com imagens em vidros

O artista nigeriano Sherif faz sucesso com suas obras impressionantes de imagens e retratos feitas em vidro. A técnica desenvolvida pelo artista consiste na utilização de uma espécie de broca, com cuidado, em pontos específicos para criar lascas no vidro e riscos exatos.





Sherif começou com a arte em 2023, quando viu um vídeo de uma técnica parecida e aprendeu sozinho a desenvolver sua própria técnica. Desde então, o artista já produziu mais de 80 obras para clientes locais e de outros países. “O que eu mais gosto de fazer são retratos, apenas o rosto com um sorriso, onde os dentes da pessoa estejam aparecendo, isso realça a beleza da arte”, explica o artista.