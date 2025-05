Sem vagas em creches, cidade croata paga para que avós e avôs cuidem dos netos

A cidade de Samobor, na Croácia, encontrou um jeito de resolver o problema da falta de vagas em creches : pagar às avós e aos avôs para cuidar das crianças locais. O novo serviço, chamado "Avó avô", está aberto a crianças de até 4 anos.





No país, as creches financiadas pelo Estado estão disponíveis a partir dos seis meses e vão até a criança ingressar na escola primária, aos 6 anos. No entanto, a cidade de cerca de 37 mil habitantes possui somente duas creches, com mais de 1.300 vagas — em 2024, cerca de cem crianças ficaram de fora das instituições.