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Parque temático na Coreia do Sul usa tecnologia e robótica para atrair visitantes

Espaço quer aproximar as crianças da inteligência artificial

News das 10|Do R7

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Um novo parque temático dedicado ao futuro da tecnologia é inaugurado em Seul, na Coreia do Sul.

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