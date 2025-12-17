Logo R7.com
Agenda especial marca aniversário de quatro décadas de disco clássico do rock

Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Belloto iniciam os shows comemorativos dos Titãs em São Paulo

News das 10|Do R7

Os Titãs anunciaram uma turnê de celebração do aniversário de 40 anos do disco 'Cabeça Dinossauro', terceiro álbum de estúdio da banda.

  • rock
  • musica
  • news-das-10

