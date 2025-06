‘Água Fresca para as Flores’: conheça o best-seller francês que ganhou adaptação teatral em SP

Em um cenário minimalista, a delicada história de encontros e esperanças de Água Fresca para as Flores, best-seller da francesa Valérie Perrin, ganha uma adaptação teatral protagonizada pela brasileira Marcella Muniz . Esta é a primeira montagem latino-americana do romance, já traduzido para mais de 40 idiomas.



A obra acompanha a trajetória de Violette Toussaint, zeladora de um cemitério em uma pequena cidade na região da Borgonha . Mulher comum, ela carrega histórias extraordinárias, reveladas ao público sob uma ótica poética da direção de Bruno Costa.



“Eu me apaixonei pela Violette porque ela consegue, com todas as dores, perdas e adversidades da vida, transformar isso tudo numa leveza encantadora”, afirma Marcela.



A peça está em cartaz até o fim de junho no Teatro Hall, no Shopping Higienópolis, em São Paulo, com sessões aos sábados e domingos, às 18h.