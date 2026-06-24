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Animação 'A Ilha Esquecida' ganha trailer inédito

Produtora também fez clássicos como 'Madagascar' e 'Kung Fu Panda'

News das 10|Do R7

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A DreamWorks divulgou um novo trailer de sua próxima animação, A Ilha Esquecida. Com estreia marcada no Brasil para o dia 24 de setembro, o filme já desperta grande expectativa entre os fãs, que aguardam mais uma produção envolvente e bem elaborada do estúdio.

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