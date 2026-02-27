Logo R7.com
Animal fica com aparelho de visitante de zoológico na China

Animal se interessou pelo novo 'brinquedo' e ficou com o aparelho por cerca de 20 minutos

News das 10|Do R7

Um visitante deixou seu celular cair dentro do recinto dos pandas em um zoológico na China. O animal ficou segurando o aparelho por cerca de 20 minutos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

