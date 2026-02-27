Animal fica com aparelho de visitante de zoológico na China
Animal se interessou pelo novo 'brinquedo' e ficou com o aparelho por cerca de 20 minutos
Um visitante deixou seu celular cair dentro do recinto dos pandas em um zoológico na China. O animal ficou segurando o aparelho por cerca de 20 minutos.
