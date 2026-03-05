Logo R7.com
Apresentação debaixo d'agua une mergulho e artes marciais

Demonstração acontece dentro de enorme tanque cheio de peixes na Malásia

News das 10|Do R7

Mergulhadores vestidos com trajes tradicionais apresentam uma arte marcial típica dentro de um aquário na Malásia.

