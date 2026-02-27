Logo R7.com
Artista cria esculturas com peças achadas no ferro-velho

Inspiração principal é o personagem Optimus Prime, do filme 'Transformers'

News das 10|Do R7

  • Google News

Com uma criatividade digna de Hollywood, um artista paquistanês transforma peças que iriam para o ferro-velho em esculturas gigantes.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Paquistão
  • news-das-10
  • cultura

