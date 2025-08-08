Artista mexicano impressiona ao usar cerdas de vassoura para criar obras de arte
Entre as criações de Edgar Zepeda Diaz estão quadros inspirados em Frida Kahlo e representações detalhadas de animais
Com uma grande dose de paciência, o mexicano Edgar Zepeda Diaz tem se destacado por suas obras feitas a partir de cerdas naturais de vassoura. O processo minucioso resulta em grandes telas, que incluem quadros inspirados em Frida Kahlo e representações detalhadas de animais, como tigres e águias. O artista atrai admiradores globalmente e possui uma loja no México, onde vende seus trabalhos e participa de exposições.
