Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Artista mexicano impressiona ao usar cerdas de vassoura para criar obras de arte

Entre as criações de Edgar Zepeda Diaz estão quadros inspirados em Frida Kahlo e representações detalhadas de animais

News das 10|Do R7

Com uma grande dose de paciência, o mexicano Edgar Zepeda Diaz tem se destacado por suas obras feitas a partir de cerdas naturais de vassoura. O processo minucioso resulta em grandes telas, que incluem quadros inspirados em Frida Kahlo e representações detalhadas de animais, como tigres e águias. O artista atrai admiradores globalmente e possui uma loja no México, onde vende seus trabalhos e participa de exposições.

  • obra-de-arte
  • mexico
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.