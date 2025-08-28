Bad Bunny e outros astros de 'Ladrões' marcam presença no lançamento oficial do filme nos EUA

Os astros de "Ladrões" marcaram presença no lançamento oficial do filme em Nova York, nos Estados Unidos, na última terça-feira (26). Dirigida por Darren Aronofsky, a produção conta com o cantor porto-riquenho Bad Bunny , que dá início à sua trajetória como ator. O longa-metragem, considerado uma comédia pesada, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (28).