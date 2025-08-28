Logo R7.com
Bad Bunny e outros astros de 'Ladrões' marcam presença no lançamento oficial do filme nos EUA

Longa-metragem chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (28)

News das 10|Do R7

Os astros de "Ladrões" marcaram presença no lançamento oficial do filme em Nova York, nos Estados Unidos, na última terça-feira (26). Dirigida por Darren Aronofsky, a produção conta com o cantor porto-riquenho Bad Bunny, que dá início à sua trajetória como ator. O longa-metragem, considerado uma comédia pesada, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (28).

