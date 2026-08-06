Filme se torna maior bilheteria de 2026 em uma semana

O filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' segue quebrando recordes desde sua estreia na última semana. Depois de registrar a maior abertura da história nos Estados Unidos e alcançar marcas expressivas no Brasil, o longa também conquistou a maior bilheteria já registrada para uma terça-feira nos cinemas norte-americanos.



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