Série encerra oficialmente as gravações da 5ª temporada

A série 'The Morning Show' encerrou oficialmente as filmagens de sua quinta e última temporada. Para marcar o fim dessa trajetória, a produção divulgou um vídeo emocionante mostrando o elenco e a equipe se despedindo após oito anos de trabalho. Nas redes sociais, a mensagem de despedida agradeceu aos fãs pelo apoio ao longo de toda a jornada.



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