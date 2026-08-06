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Série encerra oficialmente as gravações da 5ª temporada

Vídeo também marca a despedida definitiva da famosa série do streaming

News das 10|Do R7

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A série 'The Morning Show' encerrou oficialmente as filmagens de sua quinta e última temporada. Para marcar o fim dessa trajetória, a produção divulgou um vídeo emocionante mostrando o elenco e a equipe se despedindo após oito anos de trabalho. Nas redes sociais, a mensagem de despedida agradeceu aos fãs pelo apoio ao longo de toda a jornada.

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