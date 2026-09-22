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'Batman Knightfall Parte 2' ganha primeiro trailer

Data de estreia do longa ainda não foi confirmada no Brasil

News das 10|Do R7

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A animação “Batman Knightfall Parte 2: Knightquest” ganhou seu primeiro trailer e mostra Bruce Wayne enfrentando as consequências de uma derrota traumática.

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