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Coleção de relíquias da música está prestes a ir a leilão

Cerca de 800 itens pertenceram a nomes como Michael Jackson e Freddie Mercury

News das 10|Do R7

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Uma coleção impressionante com cerca de 800 itens relacionados a grandes nomes da música será leiloada em Londres.

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