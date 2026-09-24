Novo livro conta bastidores da família real

Charles Spencer, irmão mais novo da princesa Diana, lançou um livro quase três décadas após a morte dela. A obra, que chegou às livrarias nesta semana, promete trazer revelações controversas sobre os bastidores da família real britânica.



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