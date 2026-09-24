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Estrela do novo filme de Iñárritu, Tom Cruise mostra que continua sendo um astro do cinema

'Digger' tem data marcada para chegar aos cinemas em 1º de outubro

News das 10|Do R7

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Tom Cruise, protagonista e produtor de Digger, participou da estreia mundial do filme, em Londres. O longa chega aos cinemas em 1º de outubro.

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