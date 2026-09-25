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Empresas criam 'microdramas' com inteligência artificial

Produções ficam muito mais baratas em comparação com processos originais

News das 10|Do R7

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Produtoras ao redor do mundo estão adotando a inteligência artificial para acelerar a criação de microdramas de ação e romance.

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