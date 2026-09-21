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Museu de História Natural de Londres reabre galeria

Objetos são escolhidos para contar histórias sobre seres humanos e natureza

News das 10|Do R7

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Uma das galerias mais emblemáticas do Museu de História Natural de Londres, que passou 80 anos fechada por causa dos danos provocados por um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, reabriu ao público e agora recebe a exposição 'Natureza e Nós'.

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