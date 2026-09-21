Museu de História Natural de Londres reabre galeria

Uma das galerias mais emblemáticas do Museu de História Natural de Londres, que passou 80 anos fechada por causa dos danos provocados por um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, reabriu ao público e agora recebe a exposição 'Natureza e Nós'.



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