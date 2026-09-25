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Mexicanos participam de edição de festival dos gafanhotos

Culinária do país conta com inseto há séculos e pode ser feito de várias formas

News das 10|Do R7

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O Festival de Gafanhotos no México celebrou sua quarta edição com a participação de moradores locais.

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