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'Wife and Dog' ganha primeiro trailer e data de estreia no Brasil

Longa conta com os atores Benedict Cumberbatch e Anthony Hopkins no elenco

News das 10|Do R7

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Wife and Dog, novo filme de Guy Ritchie, acompanha uma poderosa família britânica em uma disputa por poder, dinheiro e sucessão. O filme estreia em 19 de fevereiro de 2027 nos cinemas brasileiros.

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