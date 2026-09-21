'Wife and Dog' ganha primeiro trailer e data de estreia no Brasil

Wife and Dog, novo filme de Guy Ritchie, acompanha uma poderosa família britânica em uma disputa por poder, dinheiro e sucessão. O filme estreia em 19 de fevereiro de 2027 nos cinemas brasileiros.



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