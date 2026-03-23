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Belém (PA) recebe exposição 'Amazônia Imersiva' até 6 de maio

Projeto promove uma experiência audiovisual em 360°.

News das 10|Do R7

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Uma exposição em Belém (PA) intitulada "Amazônia Imersiva" promove a arte da região. O projeto oferece uma experiência audiovisual em 360°.

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