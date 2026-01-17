Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

BTS anuncia data de shows no Brasil

Jornalista especializada dá dicas de como se preparar para as apresentações

News das 10|Do R7

  • Google News

O grupo sul-coreano BTS anunciou oficialmente três datas de shows em São Paulo: os dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • São Paulo (Cidade)
  • news-das-10
  • musica
  • show

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.