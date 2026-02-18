Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cantor apresenta clássico das animações em evento na China

Ao lado de Hélène Rollès, John Legend interpretou 'A Bela e a Fera' durante baile de gala

News das 10|Do R7

  • Google News

A festa que comemora a chegada do Ano Novo Lunar na China foi marcada por um encontro de estrelas internacionais. O cantor americano John Legend e a francesa Hélène Rollès emocionaram o público ao interpretar a canção do clássico infantil 'A Bela e a Fera'.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • musica
  • news-das-10
  • china

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.