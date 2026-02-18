Cantor apresenta clássico das animações em evento na China

A festa que comemora a chegada do Ano Novo Lunar na China foi marcada por um encontro de estrelas internacionais. O cantor americano John Legend e a francesa Hélène Rollès emocionaram o público ao interpretar a canção do clássico infantil 'A Bela e a Fera'.



